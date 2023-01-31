Раскрыта внешность нового рамного пикапа Toyota

Бразильское патетное бюро раскрыло внешность нового рамного пикапа Toyota Tacoma. Оказалось, что в серию пойдёт грузовичок, почти дословно повторяющий прототип электропикапа образца 2021 года. Новая Tacoma будет подражать флагманской Tundra и не избежит унификации с ней. Ожидается, что в четвёртом поколении пикап лишится "механики" и атмосферного V6, а в гамме будут обычная и гибридная версии на основе "турбочетвёрки" объёмом 2,4 литра, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Американские журналисты давно сообщили о грядущей унификации всех рамных моделей Toyota, и похоже прогноз сбудется. Новая Tacoma должна разделить платформу TNGA-F с внедорожниками Land Cruiser/Sequoia и пикапом Tundra. На смену безнаддувному 3,5-литровому V6 придёт "турбочетвёрка", знакомая по кроссоверу Highlander.

Как и прежде, Toyota Tacoma будет предлагаться с четырёхдверной кабиной, у пикапа сохранятся почти вертикальный нос, солидный дорожный просвет и опциональные "грязевые" покрышки. На серийном грузовичке появится заправочная горловина и традиционная радиаторная решётка - вот и все отличия от концепта.

Премьеру Toyota Tacoma американские журналисты ждут во втором полугодии. Конкурентами среднеразмерного пикапа станут новый Ford Ranger, а также обновлёные Chevrolet Colorado/GMC Canyon.