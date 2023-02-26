Brabus доработал самую загадочную модель Mercedes-AMG

Компания Brabus доработала экстремальный "Гелендваген" Mercedes-AMG G 63 4x4². Летом прошлого года безо всякого анонса начались продажи Mercedes-AMG G 63 4x4² - хардкорной версии "Гелендвагена" последнего поколения, которую немецкий автопроизводитель не просто даже не представил в рамках официальной презентации, но и не указывает в числе своей продукции на официальном сайте. Что не помешало прославленному тюнинг-ателье Brabus подготовить программу доработки едва ли не самой необычной модели в линейке немецкой марки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, внедорожник получил подвеску с бортовыми редукторами, которые позволили увеличить дорожный просвет до более чем 36 сантиметров, новые 22-дюймовые колёса, светодиодные модули на крыше, новый кожух запасного колеса и декор из углеволокна под прозрачным лаком. Продажи автомобиля ведутся только в отдельных странах, поэтому информации о машине минимум.

Зато данные о доработках эксклюзивного "Гелендвагена" Brabus не скрывает. Для автомобиля предложен углепластиковый обвес Brabus Widestar, расширяющий кузов, а за доплату можно установить аксессуары из каталога Brabus Adventure - силовой передний бампер со встроенной лебёдкой, экспедиционный багажник на крышу и лестницу для доступа к нему - и новые 22-дюймовые кованые диски Brabus Monoblock HD. Что касается салона, то возможности его персонализации ателье описывает как "неограниченные".

Предложена масса вариантов отделки кожей и алькантарой, декоративные панели из углепластика и металла, а также различные модификации интерьера - установка раздельных кресел на втором ряду, инсталляция потолочной консоли с дополнительными приборами и прочее. Не оставляют без внимания в Brabus и двигатель.

Стандартный Mercedes-AMG G 63 4x4² оснащается 4,0-литровым бензиновым турбомотором V8, выдающим 585 сил и 850 Нм. Если этого мало, отдачу двигателя можно довести до 700 сил и 950 Нм по программе Brabus B40-700, а для поклонников ещё большей мощности предлагается комплекс Brabus B40S-800 - он подразумевает отдачу уже 800 сил и 1000 Нм. В обоих случаях машину оснащают новой выхлопной системой с регулировкой громкости звучания. Стоимость доработок не названа, что неудивительно, поскольку неизвестен даже тираж модели и её базовая цена.