Новый Volkswagen Multivan превратили в конкурента Mitsubishi Delica

Немецкая компания Delta4x4 превратила Volkswagen Multivan в брутальный внедорожник. Ателье, которое сделало себе имя на доработке внедорожников, представило новый проект, в основу которого лёг не самый обычный по меркам компании автомобиль. Микроавтобус Volkswagen Multivan T7, который не слишком-то и приспособлен к пересечённой местности, как минимум визуально приблизили к чистокровным покорителям бездорожья. Правда, суровый внешний вид не подкреплён соответствующими ездовыми характеристиками, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Благодаря специально адаптированным амортизаторам Bilstein и пружинам Eibach дорожный просвет микроавтобуса вырос на 40 миллиметров. Дополняют облик модели 18-дюймовые колёса Hanma на внедорожных шинах Loder AT #1, а при желании можно выбрать даже 20-дюймовые диски.

Внешний вид меняют накладки на колёсные арки, стальная защита днища, выполненная либо в чёрном цвете, либо в цвет кузова, а также расположенный на крыше экспедиционный багажник. На верхнем багажнике и на переднем бампере при необходимости могут быть установлены дополнительные светодиодные модули.

Но этого достаточно, чтобы как минимум визуально приблизить Volkswagen Multivan T7 к суровому внедорожному минивэну Mitsubishi Delica. Технических изменений проект Delta4x4 не подразумевает, а значит, что тип привода будет зависеть от исходной модели, которую клиент предоставит на доработку. В компании предлагают либо купить пакет всех деталей разом, либо остановиться на отдельных доработках по выбору заказчика.