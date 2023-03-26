Hyundai готовится обновить седан Sonata: свежие кадры

История Hyundai Sonata началась ещё в 1985 году, за прошедшее время модель успела семь раз сменить генерацию. Седан актуального восьмого поколения (его заводской индекс - DN8) дебютировал в 2019 году. Согласно подсчётам производителя, за прошлый год Соната на домашнем рынке разошлась тиражом в 31 929 экземпляров, что на 30,3% меньше, чем годом ранее. Сейчас корейцы находятся в процессе разработки рестайлинговой версии "четырёхдверки", передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

Обновлённая Hyundai Sonata ранее уже не раз попадалась в объективы фотошпионов: это были как замаскированные прототипы, так и пусть и не очень чёткий, но всё-таки автомобиль без какого-либо камуфляжа. Теперь будущая новинка снова проехалась на камеру, ролик опубликован на YouTube-канале KindelAuto. Автомобиль на свежих кадрах хоть и "спрятан" от любопытных глаз в привычные для корейцев объёмные плотные тканевые чехлы, но зато попался в движении и крупным планом.

В ходе рестайлинга седану решили полностью пересмотреть переднюю часть, так что посвежевшая Sonata сможет похвалиться другими бампером и решёткой радиатора, над которой проходят тонкие полоски дневных ходовых огней (в стиле старшего седана Hyundai Grandeur и представленной совсем недавно "младшей" Verna/Solaris следующей генерации). Основные блоки фар у Сонаты также новые, расположены они теперь ниже, чем у дореформенной версии. А задние фонари у рестайлинговой "четырёхдверки" получили иную начинку и соединяются не тонкой линией, а более широкой плашкой, которая проходит через всю ширину крышки багажника.

Интерьер обновлённого седана фотошпионам пока не попадался. Предполагается, что на передней панели разместят новую цифровую "приборку" и тачскрин информационно-развлекательной системы, ниже, вероятно, будет иной блок управления климатической установкой. Кроме того, салону Hyundai Sonata, скорее всего, достались новые материалы отделки.

По-прежнему нет информации о габаритах посвежевшей "четырёхдверки". Напомним, у дорестайлинговой Hyundai Sonata (версии для домашнего рынка) длина составляет 4900 мм, ширина - 1860 мм, а высота - 1445 мм. Расстояние между осями равно 2840 мм.

Также пока нет никакой официальной информации о технике обновлённого седана. В Южной Корее дореформенная Соната предлагается с парой бензиновых двигателей на выбор: речь идёт о 2,0-литровом "атмосфернике" с отдачей в 160 л.с. или о 180-сильной "турбочетвёрке" объёмом 1,6 литра. Кроме того, на домашнем рынке модель доступна ещё с 2,0-литровым газовым мотором LPI мощностью 146 л.с., а также с гибридной установкой, в основе которой лежит двухлитровый двигатель.