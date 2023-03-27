Компания Hyundai показала видео с робозарядкой для электромобилей

Автопроизводитель Hyundai опубликовал видео, в котором впервые показана работа фирменной роботизированной зарядки для электрокаров ACR.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание New Atlas.

Впервые Hyundai сообщила о разработке ACR еще в 2022 году. Однако во время презентации была показана только анимация, созданная при помощи компьютерной графики. В видео же компания показала уже полностью рабочий прототип.

ACR представляет собой колонну с манипулятором, к концу которого прикреплен коннектор для машин. Устройство создано для того, чтобы владельцы электрокаров могли ставить свой транспорт на зарядку без каких-либо еще действий, кроме парковки.

В видео показано, как машина подъезжает к парковке, и из нее выходит женщина. Водитель нажимает на специальную кнопку на брелоке, после чего автомобиль самостоятельно подъезжает к робозарядке. Дальше манипулятор при помощи камеры распознает нужное отверстие в машине и аккуратно вставляет в него коннектор.

В видео продемонстрированы и другие возможности ACR. Например, с одной из сторон колонки есть большой светодиодный экран, который отображает уровень заряда. Также у робота есть микрофоны, с помощью которых он принимает голосовые команды.

Отмечается, что пока ACR не готова к релизу. Однако Hyundai намерена провести демонстрацию устройства вживую 30 марта на выставке Seoul Mobility Show 2023.