12-летний BMW 1M в идеальном состоянии выставили на продажу

12-летний автомобиль BMW 1M, который проехал менее 250 км, продают в США почти за 200 000 долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Владелец автомобиля пишет, что автомобиль имеет 100% оригинальных запчастей, он не модифицировался и за всё время с момента покупки в 2011 году не ночевал под открытым небом. Автомобиль хранился в помещении с климат-контролем, он находится в идеальном состоянии.

Автомобиль сохранил оригинальную краску без каких-либо дефектов. Также отлично сохранился салон со спортивными сиденьями и мягкой кожей, коврами и без видимых следов износа. Продавец называет авто отличным вариантом для коллекционеров.

Автомобиль оснащен 3,0-литровым двигателем с двойным наддувом мощностью 340 л.с., а также шестиступенчатой механической коробкой переключения передач и задним приводом.

Этот BMW 1M оснащен бесключевым доступом, навигацией с голосовым управлением, спутниковым радио, акустикой Harman Kardon, адаптивными ксеноновыми фарами, круиз-контролем, подогревом передних сидений, парктроником, фирменной сигнализацией BMW и омывателем фар.

Модель BMW 1M была выпущена ограниченным тиражом, в США попали только 739 единиц.