Американская компания Ford показала пикап Ford Ranger нового поколения

Компания Ford готовится представить пикап Ranger 2024 года и его мощную версию Ranger Raptor для американского рынка. Их премьера состоится уже 10 мая, о чем производитель объявил, выпустив тизерный видеоролик.

Продаваемый сейчас в США Ford Ranger выпускается с 2019 года и теперь настало время сменить поколение, тем более что глобальная версия нового Ford Ranger дебютировала на мировом рынке еще в конце 2021 года. Пикап построен на обновленной рамной платформе T6, как и Ford Bronco и выпускается в разных странах в кузовах Single, Super Cab и Crew Cab. Какие из этих исполнений будут доступны в США, не уточняется.

Хотя Ford не раскрывает технические характеристики нового Ford Ranger для американского рынка, но, скорее всего, он будет предлагаться с теми же силовыми установками, что и внедорожник Ford Bronco. Если это действительно так, то в моторной гамме будут доступны 2,3-литровый турбомотор V4, 2,7-литровый V6 с турбонаддувом и 3,0-литровый V6 с турбонаддувом. Ожидается, что единственной доступной трансмиссией для линейки Ranger 2024 года станет 10-ступенчатая автоматическая коробка передач.