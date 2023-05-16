Toyota представила в Индонезии кроссовер Yaris Cross, похожий на Highlander

Корпорация Toyota показала в Индонезии компактный кроссовер Yaris Cross, внешность которого близка к более крупной модели Highlander. Об этом сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, автомобиль для местного рынка не имеет отношения к европейской версии модели. Он построен на платформе DNGA и имеет габаритную длину 4310 мм и колесную базу 2620 мм. Салон рассчитан на пятерых пассажиров, а у гибридной версии тяговый аккумулятор установлен под задним сиденьем. Суммарная мощность такой силовой установки (с мотором 1.5, вариатором и электродвигателем) - 110 л.с.

Помимо гибрида, Yaris Cross предлагается и с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 105 л.с., который работает в паре с МКП или вариатором. Привод у обеих версий кроссовера передний. В качестве приборной панели выступает 7-дюймовый экран, предусмотрен и 10,1-дюймовый дисплей медиасистемы.