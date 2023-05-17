Объявлены цены на Nissan GT-R 2024

Компания Nissan, которая начала продавать новейший автомобиль Nissan GT-R 2024 на внутреннем рынке Японии еще в марте, наконец назвала американские цены. На момент анонса говорилось, что автомобиль получил самые радикальные обновления за последние 7 лет благодаря новому внешнему виду и аэродинамике, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.com.

Базовая версия Nissan GT-R 2024 года называется Premium, её цена составляет 122 885 долларов. Она оказалась на 7450 долларов дороже прошлогодней версии. Nissan переработала переднюю и заднюю облицовку, добавила новые крылья и разработала другие аэродинамические элементы для GT-R Premium, которые уменьшают лобовое сопротивление, а также увеличивают прижимную силу.

В 2024 году в модельный ряд вернется версия GT-R T-spec, стоимость которой начинается от 142 885 долларов. T-spec развивает те же 565 л.с., что и Premium, но получает углеродно-керамические тормоза, окрашенные в золотой цвет 20-дюймовые кованые колеса RAYS, систему динамического контроля автомобиля с настройкой NISMO и более широкие передние крылья.

GT-R 2024 может быть окрашен в цвета Millennium Jade или Midnight Purple. В салоне покупатели получат темную обивку Mori Green в сочетании с полуанилиновой и замшевой обивкой передних сидений.

Завершает модельный ряд знакомый GT-R NISMO. Это самая мощная комплектация, двигатель выдает 600 л.с., а его цена начинается с 222 885 долларов. Это на 5250 долларов больше, чем у модели 2023 года. Покупатели получают новое заднее антикрыло, установленное на опорах типа "лебединая шея", которые увеличивают площадь его поверхности почти на 10%. Автомобиль также впервые получает дифференциал повышенного трения. Новый пакет внешнего вида NISMO добавит колеса RAYS с красными акцентами, уникальное прозрачное покрытие капота из углеродного волокна и эксклюзивную крышку двигателя.

Продажи в США начнутся этим летом.