Многие из тех, кому только предстоит получить водительские права, заранее определяются с тем, какой будет их первая машина. Главные критерии и качества, по которым ее стоит выбирать, назвал iReactor автоэксперт Алексей Хресин, передает Day.Az.

Прежде всего, специалист убежден, что ключевым фактором выбора первого автомобиля должна быть возможность легко и дешево ремонтировать его. Различные поломки, по словам Хресина, скорее всего, будут случаться часто, поэтому важно, чтобы их устранение не вызывало особых сложностей и больших затрат.

"То есть какой-нибудь Майбах в качестве первой машины я бы точно не советовал брать", - пошутил Алексей Хресин.

Тип привода эксперт посоветовал выбирать в зависимости от того, на каких машинах начинающий водитель планирует ездить в дальнейшем. Из трансмиссий же, по его мнению, лучше отдавать предпочтение "механике", поскольку перейти с нее на "автомат" довольно просто, а вот обратно - уже сложнее.