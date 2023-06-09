Запускается серийное производство автомобиля Zeekr X

Компания Zeekr объявил об официальном запуске серийного производства автомобиля Zeekr X, который был представлен около двух месяцев назад. Компания рассчитывает начать поставки нового автомобиля в середине этого месяца, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Электрический хетчбэк Zeekr X от Geely с аккумулятором на 66 кВт•ч, мощностью до 428 л.с. и запасом хода в 560 км оценили намного ниже, чем предсказывали аналитики. Его цена начинается с отметки 26 600 долларов. Помимо китайского рынка, Zeekr X будет выпущен в Европе в конце этого года.

Автомобиль получил кузов с габаритами 4450 х 1836 х 1572 мм при колёсной базе 2750. Что касается электродвигателей, у X есть два варианта. Первый получил электродвигатель мощностью 272 л.с. на задней оси. Он может разогнаться с 0 до 100 км/ч за 5,8 секунды. Что касается второго варианта, то у него два электромотора общей мощностью 428 л.с. Его разгон от 0 до 100 км/ч составляет 3,7 секунды. Что касается аккумулятора, то его ёмкость составляет 66 кВт•ч. Заднеприводная версия проезжает 560 км без подзарядки, а запас хода полноприводоной версии составляет 512 км.

Zeekr X может быть оснащён 5 или 4 посадочными местами. Внутри установлен 14,6-дюймовый плавающий основной экран, который может двигаться в сторону пассажира, место для зарядки беспроводного телефона и переключатель передач за рулём.

У Zeekr X три уровня отделки салона. Версия начального уровня называется ME. Она предлагает пять мест, один электродвигатель и цену 27 600 долларов, хотя аналитики ожидали куда более высокую стартовую цену. Если добавить подогрев руля, аудиосистему Yamaha, автоматические двери и ещё один экран на центральном тоннеле, цена увеличится до 30 900 долларов.

Комплектация YOU с пятью сиденьями за 30 500 долларов предлагает полный привод, подогрев руля и аудиосистему Yamaha. Также есть топовая версия с четырьмя сиденьями Cloud Zero Gravity и полным набором опций за 35 700 долларов.