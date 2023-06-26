Changan Deepal S7 поступил в продажу

Changan запустила розничные продажи среднеразмерного, но довольно просторного внутри кроссовера Changan Deepal S7. Раньше этот автомобиль называли "Lamborghini Urus для бедных" (за сходство внешнего оформления с итальянским SUV), но СМИ преподносят его как недорогой современный кроссовер для молодежи, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Автомобиль предложен в двух вариантах (гибрид и чистый электромобиль) и пяти комплектациях (три - гибрида, две - электромобиля). Стоимость гибрида варьируется в пределах от 20,9 до 23,6 тыс. долларов, стоимость электромобиля - 26,5 или 28,3 тыс. И для гибрида, и для электромобиля это небольшие цены по китайским меркам.

Changan Deepal S7 хоть и напоминает Urus, но на самом деле он выполнен в стилистике седана Shenlan SL03, который также может быть как чистым электромобилем, так и гибридом. В духе седана у Deepal S7 фары, безрамочные двери, спрятанные в кузов ручки и т.д. Даже колесная база у этих моделей одинакова - 2900 мм, но габариты разные: у кроссовера они составляют 4750 х 1930 х 1625 мм.

В топовой версии Deepal S7 оснащен очень хорошо: есть цифровая приборная панель с экраном диагональю 12,3 дюйма, медиасистема с экраном диагональю 15,6 дюйма (его можно наклонять и вращать), проекционный дисплей. А комфортные передние кресла - с электрическими регулировками, подогревом, массажем и вентиляцией.

Мощность электрических версий - 217 или 258 л.с., запас хода - 620 и 520 км соответственно. Мощность гибридной версии - 333 л.с., тут отличия в запасе хода на чистом электричестве - 121 или 200 км.