Бизнес-седан Geely Preface обзавелся мотором от Coolray и подешевел. Китайские журналисты познакомились с новой базовой версией четырёхдверки до официальной премьеры и узнали стартовую цену. Geely Preface с 1,5-литровым двигателем оценили в 112 800 юаней: экономия относительно седана в аналогичной комплектации с 2,0-литровым турбомотором - более десяти процентов. Внешние отличия новинки сводятся к фисташковому цвету кузова, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Обновлённый Geely Preface дебютировал прошлым летом, но изначально бизнес-седан предлагался только с 2,0-литровым турбомотором JLH-4G20TD (190 сил, 300 Нм). Теперь появилась более дешевая альтернатива с похожими характеристиками: 1,5-литровый двигатель BHE15-EFZ развивает 181 лошадиную силу и 290 Нм.

В пользу нового мотора говорит топливная экономичность (разница около семи процентов), возможность заливать бензин АИ-92, а также экономия на налогах - агрегат рабочим объёмом 1499 кубических сантиметров попадает в категорию до 1,5 литра.

Однако малолитражный двигатель менее эластичный: пиковый крутящий момент 390 Нм достигается в диапазоне от 2000 до 3500 оборотов в минуту, тогда как 400 Нм более объёмного мотора доступны в диапазоне от 1500 до 4000 оборотов в минуту. С новым двигателем Geely Preface слегка подрастеряет в динамике.

Презентация Geely Preface с турбомотором 1.5 состоится 18 июня. Китайские покупатели, которые оформят заказ на бизнес-седан до 30 июня, смогут сэкономить 2000 юаней на цвете кузова, получить бесплатное обслуживание в течение трёх лет или 60 тысяч километров, а также беспроцентную рассрочку на два года. Вероятно, самый простой Preface с новым двигателем будет стоить немногим больше 100 тысяч юаней