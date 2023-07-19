Skoda анонсировала обновленные модели Kamiq и Scala

Презентация обновленных моделей Skoda Kamiq и Scala состоится 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба чешской марки, которые опубликовала тизеры новинок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обе модели, которые вышли на рынок четыре года назад, получат переработанный внешний вид и технологические улучшения. Так, для хетчбэка Scala разработали более узкие фары, бампер с воздухозаборником, новую решетку радиатора и задние фонари. Рестайлинговый кроссовер Kamiq также будет отличаться дизайном оптики, решетки радиатора и бамперов.

На осень 2023 года у Skoda запланирован дебют автомобилей Superb и Kodiaq нового поколения, обе модели проходили испытания в условиях низких температур за Полярным кругом.