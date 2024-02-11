Porsche показала уникальное купе в честь первого 911 Turbo

Porsche показала уникальное купе в честь первого экземпляра модели 911 Turbo. В 2023 году в Дубае в рамках фестиваля Icons of Porsche немецкий автопроизводитель отметил собственное 75-летие, а также 60-летие культовой модели 911. К этому мероприятию компания Porsche подготовила особый Porsche 911 Turbo, который призван отдать дань уважения самому первому поколению модели 911 Turbo. Причём в качестве прототипа был использован уникальный автомобиль, когда-то созданный лично Ферри Порше для его сестры Луизы Пиех на её 70-летие, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В отличие от серийных 911 Turbo с 3,0-литровым турбомотором и широким кузовом, первый автомобиль имел стандартный кузов от 911 Carrera, который сочетался с большим задним антикрылом Turbo и 2,7-литровым турбомотором. Серебристый кузов сочетается в автомобиле Луизы Пиех с красным салоном из ткани "тартан", чёрными 5-спицевыми колёсами с полированным ободом и чёрно-красной надписью Porsche в ретро-стиле в нижней части бортов.

В аналогичном ключе оформлен и современный спорткар. Над автомобилем работали специалисты Style Porsche, Porsche Exclusive Manufaktur, Heritage & Museum и регионального офиса Porsche на Ближнем Востоке и в Африке - проект реализован в рамках заводской программы подготовки эксклюзивных автомобилей Porsche Sonderwunsch.

Первоначальная идея этого проекта возникла год назад. Мы хотели создать современную версию автомобиля, который был бы поистине уникальным. К счастью, в культовых автомобилях Porsche нет недостатка. Мы решили "обновить" одну из величайших икон - оригинальный 911 Turbo, принадлежавший Луизе Пиех", - сообщил менеджер Porsche Exclusive Manufaktur, Porsche на Ближнем Востоке и в Африке Патрик Галлас.

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