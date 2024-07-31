В Агдаме будут производить зарядные устройства для электромобилей

В Азербайджане в ближайшее время стартует производство зарядных устройств для электромобилей, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на информацию İZİA.

"В Агдамском промышленном парке на предприятии по производству электрораспределительного оборудования и розеток ООО "Eel Electric" (резидент) уже выполнено 85% работ для начала производства, идет монтаж оборудования, привезенного из Турции и стран Европы", - отмечено в сообщении.

Данная компания планирует впервые в Азербайджане производить зарядные устройства для электромобилей. Также предприятие будет производить внутренние и внешние распределительные устройства напряжением 35-10 кВ, силовые щиты напряжением 0,4 кВ, конденсаторы, трансформаторные подстанции различной мощности.

Отметим, что благодаря этому предприятию (занимает площадь 1,7 га) будут обеспечены постоянной работой 70 человек.

Производимую продукцию планируется в том числе широко использовать в строительных и монтажных работах, проводимых в Карабахе.

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