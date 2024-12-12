Новый седан Avatr: первый тизер и фотографии

Changan впервые показал новый седан марки Avatr. Молодая марка Avatr, созданная шесть лет назад силами Changan, Huawei и CATL, готовится к расширению модельного ряда. Changan опубликовал изображения новинки - среднеразмерного седана, пока известного под кодовым наименованием E16. По данным китайского портала Autohome, он будет представлять собой четырехдверную версию кроссовера Avatr 07 и получит индекс 08. Премьеру в КНР ждут до конца нынешнего года, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

На тизере видно, что автомобиль получил обтекаемый кузов типа фастбек с покатой крышей, перетекающей в крышку багажника, и светотехнику в духе Avatr 07. Снимки с тестовых испытаний проливают свет на оснащение: на крыше установлен лидар, указывающий на наличие систем автономного управления автомобилем.

Также у одного из прототипов традиционные зеркала заднего вида заменены на миниатюрные камеры, изображение с которых обычно выводится на боковые дисплеи в салоне. Возможно, цифровые зеркала достанутся топовой версии.

В основе E16/08 лежит модульная платформа CHN (от первых букв Changan, Huawei и Ningde era - китайского названия CATL), на которой построены другие Avatr. Скорее всего, "начинкой" с ним поделится кроссовер 07.

В электрической версии он приводится в движение одним либо двумя моторами на 343 и 256 сил и батареей на 82 киловатт-часа, позволяющей преодолеть без подзарядки до 650 километров. Гибридная "семерка" с 1,5-литровым ДВС-генератором проезжает на электричестве только 245 километров, зато полный запас хода превышает 1,1 тысячи километров.