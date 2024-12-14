Купе Caterham Project V достанется продвинутая батарея

Электрокар Caterham получит батарею с иммерсионным охлаждением. Поставщиком выступит тайваньская XING Mobility, причем аккумулятор будет скомпонован по схеме cell-to-pack, что позволит немного снизить его массу. Ячейки в такой батареи погружены в специальную жидкость, которую изначально разработали для отвода тепла в суперкомпьютерах, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Электрическое купе Caterham Project V оснастят батареей Immersio CTP тайваньской XING Mobility. Аббревиатура CTP означает компоновочную схему cell-to-pack, когда ячейки собирают в блок, минуя модули, что улучшает заполняемость и позволяет немного снизить массу. Ну а Immersio - это иммерсионное охлаждение посредством непроводящей жидкости, аналогичной той, что применяют в суперкомпьютерах и лазерах.

Емкость 400-вольтовой батареи составит 55 киловатт-часов. Питать она будет электромотор Yamaha, установленный на задней оси и выдающий 272 лошадиные силы. С места до ста Project V будет разгоняться менее чем за 4,5 секунды, максимальная скорость - 230 километров в час. Расчётный запас хода на одной заряде по циклу WLTP - 400 километров.

Можно сравнить с собственным прототипом XING Mobility Miss R. У того, правда, силовая установка четырехмоторная, мощностью мегаватт - 1360 сил (1720 Нм). И чуть более компактная батарея на 52 киловатт-часа с системой быстрой замены. Время разгона до "сотни" - 2,2 секунды. Максималка - 270 километров в час. Запас хода - 250 километров.

На рынок Caterham Project V выйдет в следующем году. За внешность купе отвечал Энтони Джаннарелли, который известен по таким моделям, как W Motors Lykan Hypersport и Jannarelly Design-1. По предварительной информации, стоить электрокар будет около 80 тысяч фунтов стерлингов.