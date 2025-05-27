BMW готовит абсолютно новый X7 с четырьмя типами двигателей. Британский Autocar познакомился с финансовым отчётом концерна и обнаружил информацию об исследованиях и разработках преемника вседорожника. В документе указано, что BMW израсходовала средства на разработку семейства моделей Neue Klasse (новый iX3), а также преемников X5 и X7. Замена флагманского кроссовера публично подтверждена впервые, и из описания можно сделать вывод о технике, передает Day.Az со ссылкой на Motor

Поскольку BMW X5 и X7 перечислены отдельно от семейства Neue Klasse, архитектуры у новинок будут разными. Autocar полагает, что второе поколение BMW X7 получит обновлённую платформу CLAR, знакомую по семейству 7-Series/i7. Таким образом, кроссовер впервые получит "батарейную" силовую установку, а всего ожидается четыре типа агрегатов: бензиновые, дизельные, гибридные и электрические!

Руководитель отдела исследований и разработок BMW Фрэнк Вебер косвенно подтверждает теорию. Специалист заявил, что "мы находимся на этапе, когда требуется гибкость", а конструкторам пришлось "отстраниться от того, как мы воспринимали платформы до сих пор". После смены поколений BMW X7 получит абсолютно новую внешность в духе линейки Neue Klasse: баварцы решили, что разработка двух разных дизайнов для классических и электрических моделей - неправильный путь.

В продаже новейший BMW X7 ожидают в 2027 году. Таким образом, актуальный кроссовер продержится на конвейере солидные восемь лет. Сейчас в Европе модель предлагается только в виде умеренного гибрида, а цены стартуют со 105 600 евро. Главный конкурент - Mercedes-Benz GLS - переходить в следующее поколение не торопится.