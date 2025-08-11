https://news.day.az/azerinews/1773478.html Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin tam mətni yayılıb Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanla sülh sazişinin tam mətnini yayıb. Trend bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir. Sazişin mətni ilə linkdə tanış ola bilərsiniz.
Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin tam mətni yayılıb
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanla sülh sazişinin tam mətnini yayıb.
Day.Az bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.
Sazişin mətni ilə linkdə tanış ola bilərsiniz.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре