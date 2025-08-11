https://news.day.az/azerinews/1773491.html Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi ilk dəfə olaraq “separatizm” anlayışına aydınlıq gətirir Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi ilk dəfə olaraq "separatizm" anlayışına aydınlıq gətirir. Day.Az xəbər verir ki, bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin tam mətnində əksini tapıb. Xəbər yenilənəcək
Day.Az xəbər verir ki, bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin tam mətnində əksini tapıb.
Xəbər yenilənəcək
