https://news.day.az/azerinews/1773496.html Azərbaycan və Ermənistan sərhədi ayrı-ayrı saziş - sülh müqaviləsi layihəsi əsasında delimitasiya edəcək Azərbaycan və Ermənistan sərhədi ayrı-ayrı saziş - sülh müqaviləsi layihəsi əsasında delimitasiya edəcək. Day.Az xəbər verir ki, bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin tam mətnində əksini tapıb. Xəbər yenilənəcək
"Tərəflər, hazırkı Sazişin I Maddəsindən irəli gələn öhdəliklərinə tam uyğun olaraq, onlar arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası haqqında Sazişin bağlanması məqsədilə müvafiq sərhəd komissiyaları arasında bu Komissiyaların razılaşdırılmış əsasnamələri əsasında vicdanla danışıqlar aparacaqlar", - sənəddə deyilir.
