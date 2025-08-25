https://news.day.az/azerinews/1776132.html İngiltərənin Vayt adasında helikopter qəzaya uğrayıb İngiltərənin Vayt adasında baş verən helikopter qəzası nəticəsində bir nəfər ağır xəsarət alıb. AZƏRTAC "Telegraph"a istinadla xəbər verir ki, yaralanan şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlumata görə, helikopter havada fırlanaraq tarlaya düşüb. Hadisə baş verən zaman helikopterdə dörd nəfər olub və onların hava yastıqları açılıb.
