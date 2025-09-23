https://news.day.az/azerinews/1782718.html Qazaxıstan Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasını alqışlayır - Tokayev Qazaxıstan Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin ABŞ Prezidentinin vasitəçiliyi ilə normallaşmasını alqışlayır. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev BMT Baş Assambleyasında çıxışı zamanı bildirib. Xəbər yenilənəcək
