Qazaxıstan Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasını alqışlayır

Qazaxıstan Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin ABŞ Prezidentinin vasitəçiliyi ilə normallaşmasını alqışlayır.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev BMT Baş Assambleyasında çıxışı zamanı bildirib.

