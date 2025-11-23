Ordubadda 61 yaşlı qadın hovuzda boğulub

Ordubadda bədbəxt hadisə baş verib.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə zamanı 61 yaşlı qadın ölüb. Belə ki, Dizə kənd sakini, 1964-cü il təvəllüdlü Ələkbərova Leyla Filman qızı hovuza düşüb və boğularaq dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı Ordubad Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.