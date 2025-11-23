https://news.day.az/azerinews/1797300.html Ordubadda 61 yaşlı qadın hovuzda boğulub Ordubadda bədbəxt hadisə baş verib. AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə zamanı 61 yaşlı qadın ölüb. Belə ki, Dizə kənd sakini, 1964-cü il təvəllüdlü Ələkbərova Leyla Filman qızı hovuza düşüb və boğularaq dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Ordubad Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Ordubadda 61 yaşlı qadın hovuzda boğulub
Ordubadda bədbəxt hadisə baş verib.
AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə zamanı 61 yaşlı qadın ölüb. Belə ki, Dizə kənd sakini, 1964-cü il təvəllüdlü Ələkbərova Leyla Filman qızı hovuza düşüb və boğularaq dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı Ordubad Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
