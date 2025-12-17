https://news.day.az/azerinews/1803013.html Bu ərazilərdə qaz olmayacaq - RƏSMİ Bu gün paytaxtın Səbail və Yasamal rayonlarının bəzi ərazilərində qaz olmayacaq.
"Azəriqaz"dan Day.Az-a verilən məlumata görə, saat 10:00-dan etibarən Səbail rayonu, 20-ci Sahədə tənzimləyicinin təmiri və siyirtmənin yenisi ilə əvəzlənməsi, Yasamal rayonunda isə yeraltı qaz xəttində aşkar olunmuş sızmanın aradan qaldırılması və qaz xəttinin yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar bəzi ərazilərin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
