Goranboyda ailə faciəsi - Ata və oğlu qəzada öldü Xəbər verdiyimiz kimi, Goranboyda "Lada" markalı minik avtomobilinin yol kənarındakı ağaca çırpılması nəticəsində ata və oğul ölüb. Day.Az "Unikal"-a istinadən xəbər verir ki, qəzada həyatını itirən şəxslər avtomobilin sürücüsü 40 yaşlı Adil Hüseynov və onun oğlu 17 yaşlı Sabir Hüseynovdur.
Hadisə zamanı mərhum sürücünün həyatı yoldaşı 35 yaşlı Lamiyə Əliyeva və 12 yaşlı qızı Yağmur Hüseynova isə yaralanıb.
