Rəngləmə stressi azaltmağa kömək edə bilər
Psixologiya üzrə ekspert Mariya Zueva bildirib ki, rəngləmə fəaliyyəti yalnız əyləncə deyil, eyni zamanda stressi azaldan sadə bir üsuldur.
Day.Az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, insan rəngləmə zamanı diqqətini konturlara yönəldir və narahat düşüncələr arxa plana keçir.
Bu proses meditasiya ilə oxşardır və orqanizmdə rahatlama yaradır.
Ekspert qeyd edib ki, bu fəaliyyət beyində stressi artıran amigdalanın aktivliyini azaldır və dopamin ifrazını gücləndirərək insanda rahatlıq hissi yaradır.
