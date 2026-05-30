https://news.day.az/azerinews/1838155.html İran ordusu ABŞ PUA-sını vurduğunu iddia edir İran ordusu Qeşm adası üzərində ABŞ-nin Orbiter pilotsuz təyyarəsini məhv etdiyini bildirir. Day.Az xəbər verir ki, ordunun İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi verdiyi açıqlamasında Orbiter pilotsuz təyyarəsinin Ordunun Hava Hücumundan Müdafiə qüvvələri tərəfindən aşkarlanaraq məhv ediliyi qeyd olunub.
İran ordusu ABŞ PUA-sını vurduğunu iddia edir
İran ordusu Qeşm adası üzərində ABŞ-nin Orbiter pilotsuz təyyarəsini məhv etdiyini bildirir.
Day.Az xəbər verir ki, ordunun İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi verdiyi açıqlamasında Orbiter pilotsuz təyyarəsinin Ordunun Hava Hücumundan Müdafiə qüvvələri tərəfindən aşkarlanaraq məhv ediliyi qeyd olunub.
Açıqlamada deyilir ki, pilotsuz təyyarə ölkənin Birgə Hava Hücumundan Müdafiə Qərargahının inteqrasiya olunmuş şəbəkəsi daxilində fəaliyyət göstərən ordunun hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən uğurla izlənildikdən və sonra Qeşm adası ərazində vurulub.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре