https://news.day.az/azerinews/1839555.html Akif Əlizadə işdən çıxarıldı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının sabiq prezidenti, akademik Akif Əlizadə Geologiya İnstitutunun direktoru vəzifəsindən çıxarılıb. Day.Az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, akademikin fevral ayında yazdığı ərizə bu gün təsdiqlənib.
Akif Əlizadə işdən çıxarıldı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının sabiq prezidenti, akademik Akif Əlizadə Geologiya İnstitutunun direktoru vəzifəsindən çıxarılıb.
Day.Az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, akademikin fevral ayında yazdığı ərizə bu gün təsdiqlənib.
Eyni zamanda, bu gün direktor müavini təyin olunan Elçin Vəliyev Geologiya İnstitutunun direktor vəzifəsinin səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edəcək.
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