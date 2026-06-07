Ermənistanda parlament seçkiləri keçirilir

Bu gün Ermənistanda parlament seçkilərində səsvermə başlayıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Erminstan Mərkəzi Seçki Komissiyası xəbər verib.

Məlumata əsasən, seçicilərin ümumi sayı 2 milyon 505 min 102 nəfər təşkil edir. Yerli vaxtla səhər saat 8:00-dan etibarən respublika üzrə 2005 seçki məntəqəsi açılıb.

Seçkilərdə 16 partiya və 2 blok iştirak edir.