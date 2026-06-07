https://news.day.az/azerinews/1839800.html Ermənistanda parlament seçkiləri keçirilir Bu gün Ermənistanda parlament seçkilərində səsvermə başlayıb. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Erminstan Mərkəzi Seçki Komissiyası xəbər verib. Məlumata əsasən, seçicilərin ümumi sayı 2 milyon 505 min 102 nəfər təşkil edir. Yerli vaxtla səhər saat 8:00-dan etibarən respublika üzrə 2005 seçki məntəqəsi açılıb.
Ermənistanda parlament seçkiləri keçirilir
Bu gün Ermənistanda parlament seçkilərində səsvermə başlayıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Erminstan Mərkəzi Seçki Komissiyası xəbər verib.
Məlumata əsasən, seçicilərin ümumi sayı 2 milyon 505 min 102 nəfər təşkil edir. Yerli vaxtla səhər saat 8:00-dan etibarən respublika üzrə 2005 seçki məntəqəsi açılıb.
Seçkilərdə 16 partiya və 2 blok iştirak edir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре