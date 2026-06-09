https://news.day.az/azerinews/1840231.html Qonşu ölkədə iki zəlzələ baş verdi İranın Hörmüzqan əyalətinin Sərgəz şəhəri yaxınlığında 5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Tehran Universitetinin Geofizika İnstitutunun Seysmologiya Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumata görə, yeraltı təkanlar 22 kilometr dərinlikdə baş verib. Zəlzələ Bəndər-Abbas şəhərində də hiss olunub.
Qonşu ölkədə iki zəlzələ baş verdi
İranın Hörmüzqan əyalətinin Sərgəz şəhəri yaxınlığında 5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Tehran Universitetinin Geofizika İnstitutunun Seysmologiya Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, yeraltı təkanlar 22 kilometr dərinlikdə baş verib.
Zəlzələ Bəndər-Abbas şəhərində də hiss olunub.
İlk təkanlardan təxminən yarım saat sonra ərazidə 3,9 bal gücündə ikinci zəlzələ olub. Tələfat və dağıntılar barədə məlumat verilməyib
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