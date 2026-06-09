Elektromobildə səyahət edərkən ürəkbulanmaya səbəb BƏLLİ OLDU
Son illərdə elektromobillərin sürətlə yayılması ilə yanaşı, bəzi sürücülər və sərnişinlər arasında bu avtomobillərdə yaranan narahatlığın elektromaqnit şüalanma ilə əlaqəli olub-olmaması barədə suallar da artır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər elektromobillərdə mövcud olan elektromaqnit sahələrinin beynəlxalq təhlükəsizlik standartları çərçivəsində saxlanıldığını və onların insan sağlamlığına zərər verdiyini təsdiqləyən etibarlı elmi sübutların olmadığını bildirirlər.
Ekspertlərin sözlərinə görə, bəzi sərnişinlərdə müşahidə olunan ürəkbulanma və ya narahatlıq hissi daha çox avtomobilin səssiz işləməsi, ani sürətlənməsi və hərəkət xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Bu zaman beyin, göz və daxili qulaqdan gələn siqnallar arasında uyğunsuzluq yarana bilər ki, bu da hərəkət xəstəliyinə bənzər əlamətlərə səbəb olur.
Araşdırmalar göstərir ki, elektromobillərdə yaranan elektromaqnit sahələri gündəlik istifadə olunan bir çox elektron cihazın yaratdığı səviyyələrlə müqayisə edilə bilən həddədir və normativ limitlər daxilindədir.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, elektromobillərlə bağlı sağlamlıq narahatlıqları barədə yayılan məlumatların bir hissəsi elmi faktlarla təsdiqlənmir və bu mövzuda etibarlı mənbələrə istinad etmək vacibdir.
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