https://news.day.az/azerinews/1840332.html Masallıda 7 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb - FOTO - VİDEO Masallı Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Day.Az xəbər bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş 43 yaşlı Cavat Qasımov saxlanılıb. Ondan ümumilikdə 7 kiloqramdan artıq marixuana aşkarlanaraq götürülüb.
Masallıda 7 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb - FOTO - VİDEO
Masallı Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib.
Day.Az xəbər bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş 43 yaşlı Cavat Qasımov saxlanılıb. Ondan ümumilikdə 7 kiloqramdan artıq marixuana aşkarlanaraq götürülüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırma aparılır.
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