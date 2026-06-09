Müdafiə Sənayesi Nazirliyində yeni təyinat

Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə yeni rəhbər təyin olunub.

Day.Az-ın məlumatına görə, sözügedən vəzifəyə Nərmin Əhmədova təyin edilib.

Qeyd edək ki, Nərmin Əhmədova bu təyinata qədər Gənclər və İdman Nazirliyində baş məsləhətçi vəzifəsində çalışıb.