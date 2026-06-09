https://news.day.az/azerinews/1840382.html Müdafiə Sənayesi Nazirliyində yeni təyinat Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə yeni rəhbər təyin olunub. Day.Az-ın məlumatına görə, sözügedən vəzifəyə Nərmin Əhmədova təyin edilib. Qeyd edək ki, Nərmin Əhmədova bu təyinata qədər Gənclər və İdman Nazirliyində baş məsləhətçi vəzifəsində çalışıb.
Müdafiə Sənayesi Nazirliyində yeni təyinat
Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə yeni rəhbər təyin olunub.
Day.Az-ın məlumatına görə, sözügedən vəzifəyə Nərmin Əhmədova təyin edilib.
Qeyd edək ki, Nərmin Əhmədova bu təyinata qədər Gənclər və İdman Nazirliyində baş məsləhətçi vəzifəsində çalışıb.
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