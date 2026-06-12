https://news.day.az/azerinews/1841042.html Avtoxuliqanlıq edən sürücülər həbs olundular - VİDEO Göyçay Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri profilaktik tədbirlər zamanı avtoxuliqanlıq edən sürücülər Nihat Rəhimli, Cavidan Sədiyev və Cahid Məmmədov saxlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, onlar idarə etdikləri avtomobillərlə yol hərəkəti qaydalarını davamlı olaraq kobud şəkildə pozublar.
Avtoxuliqanlıq edən sürücülər həbs olundular - VİDEO
Göyçay Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri profilaktik tədbirlər zamanı avtoxuliqanlıq edən sürücülər Nihat Rəhimli, Cavidan Sədiyev və Cahid Məmmədov saxlanılıb.
Day.Az xəbər verir ki, onlar idarə etdikləri avtomobillərlə yol hərəkəti qaydalarını davamlı olaraq kobud şəkildə pozublar. Sürücülər barəsində protokollar tərtib olunaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.
Məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxslərin sürücülük hüququ məhdudaşdırılmaqla inzibati qaydada həbs olunublar.
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