Hər gün pomidor yeməyin faydaları: Diyetoloqlar izah edir
Pomidor gündəlik qida rasionuna daxil edildikdə ürək, immun sistemi, gözlər və həzm sistemi üçün faydalı ola bilər.
Day.Az-ın məlumatına görə, diyetoloqlar qeyd edir ki, pomidor C vitamini, kalium, fol turşusu, K vitamini və əsasən likopinlə zəngindir. Likopin oksidləşmə stressinə qarşı mübarizə aparır və ürək sağlamlığını dəstəkləyir.
Bundan əlavə, pomidorda beta-karotin və xlorogen turşusu kimi antioksidantlar var. Beta-karotin immun funksiyanı və göz sağlamlığını qoruyur, xlorogen turşusu isə qan şəkərinin tənzimlənməsinə və qan təzyiqinin aşağı salınmasına kömək edir. Pomidor həmçinin bağırsaqdakı faydalı mikroorqanizmlərin artmasına şərait yaradır.
Lakin bəzi insanlar üçün pomidorun gündəlik istehlakı ehtiyat tələb edir. Xüsusilə mədə turşuluğu və reflüks problemi olanlarda yanma hissi yarada bilər. Bu halda pomidorun miqdarını azaltmaq və ya xam və bişmiş pomidorları sınamaq tövsiyə olunur.
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