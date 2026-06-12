Azərbaycan–Slovakiya münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
12 iyun tarixində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Slovakiya Respublikasının Xarici və Avropa İşləri Nazirliyinin dövlət katibi Marek Eştoku qəbul edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.
Görüş zamanı, Azərbaycan-Slovakiya ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərinin cari vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Bununla yanaşı regional təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər siyasi dialoqun, qarşılıqlı səfərlərin və institusional əməkdaşlığın ikitərəfli əlaqələrin inkişafına mühüm töhfə verdiyini vurğulayıblar.
Eyni gündə, Azərbaycan Respublikası və Slovakiya Respublikası Xarici işlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti iclası keçirilib.
Azərbaycan nümayəndə heyətinə xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev, Slovakiya nümayəndə heyətinə isə Slovakiyanın Xarici və Avropa İşləri Nazirliyinin dövlət katibi Marek Eştok rəhbərlik edib.
Məsləhətləşmələr zamanı Azərbaycan və Slovakiya arasında çoxşaxəli strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub.
Azərbaycanın təşəbbüskarı və fəal tərəfdaş olduğu mühüm regional və beynəlxalq nəqliyyat layihələri, o cümlədən Orta Dəhliz çərçivəsində oynadığı strateji rol müsbət qiymətləndirilib. Həmçinin, təhsil, mədəniyyət və turizm sahələrində əməkdaşlıq, eləcə də müqavilə-hüquq bazasının genişləndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilib.
Tərəflər beynəlxalq platformalarda qarşılıqlı fəaliyyət, eləcə də müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın inkişafı və namizədliklərin qarşılıqlı dəstəklənməsi məsələlərini müzakirə ediblər.
Məsləhətləşmələr zamanı tərəflər regionda mövcud vəziyyət, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan genişmiqyaslı bərpa və yenidənqurma işləri və minatəmizləmə tədbirləri, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
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