https://news.day.az/azerinews/1841230.html İsveçrədə əhali limitinə dair referendum müzakirəsi İsveçrədə sağçı təşəbbüslə əhalinin 10 milyonla məhdudlaşdırılması barədə referendum keçirilir. Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, təklifə görə, əhali 9,5 milyona çatdıqdan sonra miqrasiya və sığınacaq qəbuluna məhdudiyyətlər tətbiq oluna, 10 milyonda isə bəzi beynəlxalq razılaşmalardan imtina edilə bilər.
İsveçrədə əhali limitinə dair referendum müzakirəsi
İsveçrədə sağçı təşəbbüslə əhalinin 10 milyonla məhdudlaşdırılması barədə referendum keçirilir.
Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, təklifə görə, əhali 9,5 milyona çatdıqdan sonra miqrasiya və sığınacaq qəbuluna məhdudiyyətlər tətbiq oluna, 10 milyonda isə bəzi beynəlxalq razılaşmalardan imtina edilə bilər.
Tərəfdarlar bunu infrastruktur və sosial sistemlərdə təzyiqin artması ilə izah edir, əleyhdarlar isə işçi qüvvəsi çatışmazlığı və iqtisadi zərər riskinə diqqət çəkirlər.
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