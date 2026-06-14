https://news.day.az/azerinews/1841434.html Prezident İlham Əliyev Milli Qurtuluş Günü münasibətilə paylaşım edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü münasibətilə sosial media səhifələrində paylaşım edib. Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyev Milli Qurtuluş Günü münasibətilə paylaşım edib - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü münasibətilə sosial media səhifələrində paylaşım edib.
Day.Az paylaşımı təqdim edir:
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