Prezident İlham Əliyev Milli Qurtuluş Günü münasibətilə paylaşım edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü münasibətilə sosial media səhifələrində paylaşım edib.

Day.Az paylaşımı təqdim edir: