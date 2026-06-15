DTX-nin sosial şəbəkə hesablarında Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı paylaşım edilib

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) sosial şəbəkə hesablarında 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı paylaşım edilib.

Day.Az həmin paylaşımı təqdim edir: