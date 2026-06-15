https://news.day.az/azerinews/1841447.html DTX-nin sosial şəbəkə hesablarında Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı paylaşım edilib - FOTO - VİDEO Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) sosial şəbəkə hesablarında 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı paylaşım edilib. Day.Az həmin paylaşımı təqdim edir:
DTX-nin sosial şəbəkə hesablarında Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı paylaşım edilib - FOTO - VİDEO
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) sosial şəbəkə hesablarında 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı paylaşım edilib.
Day.Az həmin paylaşımı təqdim edir:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре