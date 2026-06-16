https://news.day.az/azerinews/1841694.html Dünya bazarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb Əmtəə bazarlarında qiymətli metalların qiymətlərində enmə müşahidə olunub. Day.Az xəbər verir ki, birja məlumatlarına əsasən, Nyu-Yorkun "COMEX" əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyası (31,1 qram) üzrə 2026-cı ilin avqust fyuçerslərinin dəyəri 0,1% azalaraq 4 347,3 ABŞ dollarına düşüb.
Dünya bazarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb
Əmtəə bazarlarında qiymətli metalların qiymətlərində enmə müşahidə olunub.
Day.Az xəbər verir ki, birja məlumatlarına əsasən, Nyu-Yorkun "COMEX" əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyası (31,1 qram) üzrə 2026-cı ilin avqust fyuçerslərinin dəyəri 0,1% azalaraq 4 347,3 ABŞ dollarına düşüb.
Eyni zamanda, gümüşün bir unsiyası üzrə 2026-cı ilin iyul fyuçerslərinin qiyməti də geriləyib. Belə ki, bu qiymətli metalın dəyəri 0,45% azalaraq 69,87 ABŞ dolları təşkil edib.
Beləliklə, dünya əmtəə bazarlarında həm qızıl, həm də gümüş üzrə fyuçers müqavilələrində qiymət azalması qeydə alınıb.
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