Azərbaycanda orta aylıq pensiya 594 manata çatdı
Bu ilin ilk 5 ayında Azərbaycanda pensiya ödənişlərinə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10 faiz çox vəsait yönəldilib.
Day.Az xəbər verir ki, ümumilikdə pensiya ödənişlərinə 3 milyard 262 milyon manat vəsait ayrılıb ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 308 milyon manat çoxdur.
Məlumata əsasən, cari ilin əvvəlindən pensiyalar 9,3 faiz indeksləşdirilərək artırılıb.
Qeyd olunub ki, 1 iyun 2026-cı il tarixinə pensiyaların orta aylıq məbləği 594 manata çatıb. Yaşa görə orta aylıq pensiya isə 632 manat təşkil edib.
Eyni zamanda yanvar-may aylarında 19 min, 2019-cu ildən isə ümumilikdə 197 min pensiya təyinatı elektron sistem vasitəsilə proaktiv qaydada həyata keçirilib.
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