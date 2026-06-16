https://news.day.az/azerinews/1841841.html Rusiyada azərbaycanlı fəhlə hündürlükdən yıxılıb öldü Rusiyanın Ufa şəhərində azərbaycanlı fəhlənin ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. Day.Az xəbər verir ki, 1988-ci il təvəllüdlü Savad Eynulla oğlu Kazımov çalışdığı tikinti obyektində hündürlükdən yıxılaraq həyatını itirib. Məlumata görə, hadisə onun işlədiyi binada baş verib.
Rusiyada azərbaycanlı fəhlə hündürlükdən yıxılıb öldü
Rusiyanın Ufa şəhərində azərbaycanlı fəhlənin ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, 1988-ci il təvəllüdlü Savad Eynulla oğlu Kazımov çalışdığı tikinti obyektində hündürlükdən yıxılaraq həyatını itirib.
Məlumata görə, hadisə onun işlədiyi binada baş verib. Aldığı ağır xəsarətlər nəticəsində Savad Kazımovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Qeyd edək ki, mərhum Biləsuvar rayonunun Xırmandalı kənd sakinidir.
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