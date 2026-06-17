Ağcaqanad dişləməsinin qaşınmasını necə azaltmaq olar?
Ağcaqanad dişlədikdə yaranan qaşınma həşəratın tüpürcəyindəki zülallara qarşı allergik reaksiyadan qaynaqlanır. Dermatoloqların sözlərinə görə, qaşıntını və qızartını azaltmaq üçün ən təsirli vasitələrdən biri 1%-li hidrokortizon kremidir. Bu krem iltihabı, şişkinliyi və qaşınmanı azaltmağa kömək edir.
Day.Az-ın məlumatına görə, qaşınan nahiyəyə soyuq kompres qoymaq, kalamin losyonu çəkmək və ya qida sodası ilə hazırlanmış sadə pasta tətbiq etmək rahatlıq verə bilər.
Bundan əlavə, qaşınan yerə yüngülcə vurmaq və ya basmaq sinir siqnallarını yayındıraraq qaşınma hissini müvəqqəti azalda bilər.
Limon suyu, alma sirkəsi və oxşar vasitələr dərini qıcıqlandıra və vəziyyəti daha da pisləşdirə bilər. Ən vacibi isə dişlənən yeri qaşımamaqdır. Güclü qaşıma dəridə yara, infeksiya, ləkə və hətta çapıq yaranmasına səbəb ola bilər. Ağcaqanadların bəzi insanları daha çox dişləməsinin səbəbi isə bədən istiliyi, nəfəsdəki karbon qazı və dərinin özünəməxsus qoxusu ilə əlaqədardır.
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