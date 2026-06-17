https://news.day.az/azerinews/1841916.html Avtobusda qeyri-etik görüntülər: Saxlanılan var - VİDEO Sosial şəbəkələrdə ictimai nəqliyyatda qadınlara qarşı qeyri-etik hərəkətlər edən şəxsin görüntüləri yayılıb. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı polis araşdırmalara başlayıb və həmin şəxs saxlanılıb.
Avtobusda qeyri-etik görüntülər: Saxlanılan var - VİDEO
Sosial şəbəkələrdə ictimai nəqliyyatda qadınlara qarşı qeyri-etik hərəkətlər edən şəxsin görüntüləri yayılıb.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı polis araşdırmalara başlayıb və həmin şəxs saxlanılıb.
Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Bakıda 119 nömrəli marşrut avtobusunda qadınlara qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs 46 yaşlı Nizami İsgəndərovdur.
Adıçəkilən şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре