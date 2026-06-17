https://news.day.az/azerinews/1841944.html DYP piyadalara MÜRACİƏT ETDİ - VİDEO DİN-in Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi piyadalara müraciət edib. İdarədən Day.Az-a verilən xəbərə görə, müraciətdə deyilir: "Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi piyadaları yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə, yolu yalnız müəyyən olunmuş yerlərdən keçməyə və təhlükəsizlik qaydalarına laqeyd yanaşmamağa çağırır.
DYP piyadalara MÜRACİƏT ETDİ - VİDEO
DİN-in Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi piyadalara müraciət edib.
İdarədən Day.Az-a verilən xəbərə görə, müraciətdə deyilir:
"Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi piyadaları yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə, yolu yalnız müəyyən olunmuş yerlərdən keçməyə və təhlükəsizlik qaydalarına laqeyd yanaşmamağa çağırır. Unutmayaq ki, bir anlıq diqqətsizlik ağır nəticələrə səbəb ola bilər".
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