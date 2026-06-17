https://news.day.az/azerinews/1841954.html Habil Qasımov vəfat etdi Mərhum Əməkdar artist Qurban Qasımovun oğlu, xanəndə Habil Qasımov vəfat edib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solisti olan H.Qasımov ötən gün dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, tanınmış sənətkar Q.Qasımov (1944-2024) Naxçıvan muğam məktəbinin inkişafı və təbliğində mühüm rol oynayıb.
Habil Qasımov vəfat etdi
Mərhum Əməkdar artist Qurban Qasımovun oğlu, xanəndə Habil Qasımov vəfat edib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solisti olan H.Qasımov ötən gün dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, tanınmış sənətkar Q.Qasımov (1944-2024) Naxçıvan muğam məktəbinin inkişafı və təbliğində mühüm rol oynayıb.
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