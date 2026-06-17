https://news.day.az/azerinews/1841964.html "Tok vuran" 62 yaşlı kişi ÖLDÜ Maştağada 62 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Day.Az xəbər verir ki, Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbə sakini 1964-cü il təvəllüdlü Fərrux Əhməd oğlu Cavadov evində elektrik naqilini təmir edərkən cərəyan vurması nəticəsində ölüb. Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
"Tok vuran" 62 yaşlı kişi ÖLDÜ
Maştağada 62 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.
Day.Az xəbər verir ki, Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbə sakini 1964-cü il təvəllüdlü Fərrux Əhməd oğlu Cavadov evində elektrik naqilini təmir edərkən cərəyan vurması nəticəsində ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
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