"Tok vuran" 62 yaşlı kişi

Maştağada 62 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.

Day.Az xəbər verir ki, Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbə sakini 1964-cü il təvəllüdlü Fərrux Əhməd oğlu Cavadov evində elektrik naqilini təmir edərkən cərəyan vurması nəticəsində ölüb.

Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.