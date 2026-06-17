https://news.day.az/azerinews/1841965.html Tanınmış liseyin şagirdi VƏFAT ETDİ Bakıda yeniyetmə vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, Bakı Avropa Liseyinin 9r2 sinfinin şagirdi, 15 yaşlı Cavad Quliyev dünyasını dəyişib.
Tanınmış liseyin şagirdi VƏFAT ETDİ
Bakıda yeniyetmə vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, Bakı Avropa Liseyinin 9r2 sinfinin şagirdi, 15 yaşlı Cavad Quliyev dünyasını dəyişib.
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